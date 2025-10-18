Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:35, 18 октября 2025Силовые структуры

Российский комик-террорист остался в СИЗО

РИА Новости: Суд оставил в СИЗО комика Останина по делу о разжигании розни
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Мещанский суд Москвы вынес постановление о продлении содержания под стражей российскому комику Артемию Останину (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в рамках дела о разжигании ненависти. Об этом в субботу, 18 октября, сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Останину срока содержания под стражей», — указывается в судебных материалах.

Сторона защиты уже обжаловала это решение, однако дата, в которую будет рассмотрена апелляция, еще не определена. Ранее адвокаты комика просили отправить его под домашний арест. Среди прочих оснований отмечалось, что во время задержания Останин был «подвергнут избиению» и получил травмы.

В июне 2025 года Росфинмониторинг пополнил список экстремистов и террористов, внеся туда юмориста Артемия Останина, который пошутил над инвалидом. На допросе он заявил, что не хотел кого-то оскорбить, извинившись за выходку.

Его скандальное выступление завирусилось на просторах интернета в марте. По статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ Останину грозит до шести лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть рассудит история». Трамп отказался передать Зеленскому «Томагавки» и придумал новый способ прекратить конфликт на Украине

    Предсказан сценарий второй встречи Путина и Трампа

    Мошенники открыли охоту на одну категорию россиян

    Военные хирурги спасли российского бойца с опасным ранением

    В России назвали главные вопросы предстоящей встречи Путина и Трампа

    Си Цзиньпин уволил высокопоставленных военных

    В России призвали упростить механизм получения накопительной пенсии

    Российский комик-террорист остался в СИЗО

    Финская компания решила зарегистрировать пять товарных знаков в России

    Орбан описал итог конфликта на Украине для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости