Российский комик-террорист остался в СИЗО

РИА Новости: Суд оставил в СИЗО комика Останина по делу о разжигании розни

Мещанский суд Москвы вынес постановление о продлении содержания под стражей российскому комику Артемию Останину (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в рамках дела о разжигании ненависти. Об этом в субботу, 18 октября, сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Останину срока содержания под стражей», — указывается в судебных материалах.

Сторона защиты уже обжаловала это решение, однако дата, в которую будет рассмотрена апелляция, еще не определена. Ранее адвокаты комика просили отправить его под домашний арест. Среди прочих оснований отмечалось, что во время задержания Останин был «подвергнут избиению» и получил травмы.

В июне 2025 года Росфинмониторинг пополнил список экстремистов и террористов, внеся туда юмориста Артемия Останина, который пошутил над инвалидом. На допросе он заявил, что не хотел кого-то оскорбить, извинившись за выходку.

Его скандальное выступление завирусилось на просторах интернета в марте. По статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ Останину грозит до шести лет колонии.