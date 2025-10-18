Российского актера экстренно госпитализировали с подозрением на онкологию

Актера фильма «Брат» Сухорукова госпитализировали с подозрением на онкологию

Актера Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали с подозрением на онкологию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 73-летний актер жаловался последние полгода на регулярные кровотечения из носа, ухудшение слуха и общую слабость организма. Во время осмотра врачи обнаружили у него опухоль в носовой полости и придаточных пазухах. Новообразование оказалось доброкачественным, Сухорукова прооперировали и через три дня отпустили домой.

Сухоруков снимался в фильмах «Брат», «Брат-2», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Последний богатырь. Наследие».

