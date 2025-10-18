Спорт
17:20, 18 октября 2025Спорт

«Спартак» вырвал ничью у «Ростова» в матче РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 54-й минуте забил нападающий гостей Тимур Сулейманов. На 85-й минуте вырвал ничью для «Спартака» полузащитник Эсекиэль Барко.

Таким образом, после 12 матчей «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ростов» занимает десятое место с 14 очками. Лидирует московский ЦСКА, в активе которого 24 очка.

В следующем матче «Спартак» примет «Оренбург», а «Ростов» — махачкалинское «Динамо». Обе встречи пройдут 25 октября.

