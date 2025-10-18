Мир
Спецпредставитель Путина потребовал от американских журналистов извинений

Дмитриев потребовал от журналистов WP извинений за приписанные ему цитаты
Алина Черненко
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев . Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев потребовал от американских журналистов извинений. Соответствующий пост он разместил в соцсети X.

«Еще один вопиющий случай искажения правды от лживой газеты Washington Post. Я сделал репост поста из Telegram-канала, но в вашей статье эти цитаты приписаны мне. Это все равно что обвинять пользователей в ретвитах», — возмутился спецпредставитель Путина.

Дмитриев также призвал сотрудников The Washington Post (WP) исправить свою ошибку и начать внутреннее расследование произошедшего.

Ранее глава РФПИ предложил соединить Россию и США тоннелем через Берингов пролив. По его мнению, это будет символизировать единство континентов и даст толчок для сотрудничества.

