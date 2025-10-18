Стало известно об одной детали в поставках европейского оружия на Украину

РИА Новости: НАТО поставляет на Украину вооружение времен Второй мировой войны

Европейские страны поставляют на Украину устаревшее артиллерийское вооружение времен Второй мировой войны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Страны НАТО утилизируют свое старое вооружение, применяемое во время Второй мировой войны», — отмечено в публикации.

Например, стало известно, что 42-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) недавно получила старые американские 155-миллиметровые буксируемые гаубицы М114А1. Они были приняты на вооружение еще в 1942 году, но сейчас их эффективность остается невысокой, отметили эксперты в беседе с журналистами агентства.

Ранее военный аналитик Bild Юлиан Репке указал, что поставки нового оружия для ВСУ не изменят расклад на поле боя. По его словам, позитивный настрой на фронте для Украины рассеивается.