В Европе рассказали об изменении положения ВСУ

Военный аналитик Bild Репке: Позитивный настрой на фронте для ВСУ рассеивается
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Позитивный настрой на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассеивается, несмотря на возможные поставки нового оружия. Об этом написал военный аналитик Bild Юлиан Репке на странице в социальной сети X.

«Никаких Tomahawk, никаких Taurus, никаких миротворцев, никакого топливного коллапса (...). Позитивный настрой последних четырех месяцев, который ощущали и я, и солдаты на фронте, постепенно рассеивается», — рассказал он.

По словам аналитика, подразделения Вооруженных сил России уже продвинулись на 20 километров в Днепропетровской области. Кроме того, бои ведутся в центре Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ранее Юлиан Репке сравнил продвижение российских войск с операцией по взятию Берлина в 1945 году. По его словам, Россия в этом году может взять под контроль территорию, в четыре раза больше, чем площадь столицы Германии.

