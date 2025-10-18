В Европе рассказали об изменении положения ВСУ

Позитивный настрой на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассеивается, несмотря на возможные поставки нового оружия. Об этом написал военный аналитик Bild Юлиан Репке на странице в социальной сети X.
«Никаких Tomahawk, никаких Taurus, никаких миротворцев, никакого топливного коллапса (...). Позитивный настрой последних четырех месяцев, который ощущали и я, и солдаты на фронте, постепенно рассеивается», — рассказал он.
По словам аналитика, подразделения Вооруженных сил России уже продвинулись на 20 километров в Днепропетровской области. Кроме того, бои ведутся в центре Красноармейска (украинское название — Покровск).
Ранее Юлиан Репке сравнил продвижение российских войск с операцией по взятию Берлина в 1945 году. По его словам, Россия в этом году может взять под контроль территорию, в четыре раза больше, чем площадь столицы Германии.