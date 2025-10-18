Свыше 18 килограммов взрывчатки нашли в сарае под Петербургом

В Ленобласти в сарае нашли схрон с 18 килограммами взрывчатки

В Ленинградской области в сарае нашли схрон с 18 килограммами взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка полиции в Telegram.

По данным пресс-службы, на территории Приозерского района был найден тайник — ящик тротиловых шашек, винтовка Мосина и несколько патронов.

Находки были обнаружены на участке 50-летнего местного жителя. Мужчина рассказал силовикам, что нашел боеприпасы в 1990-х годах.

