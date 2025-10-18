Россия
Цель новой стратегии Европы по ЛГБТ раскрыл российский священник

Священник Лукьянов: Стратегией по ЛГБТ страны ЕС хотят избавиться от цивилизации
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ana Beltran / Reuters

Чиновники Евросоюза, принимая новую стратегию в сфере ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) на 2026-2030 годы, хотят окончательно избавиться от европейской цивилизации, которая основана на традиционных христианских ценностях. Об этом заявил глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, его слова приводит РИА Новости.

Священник подчеркнул, что в принимаемом мировом порядке нет морали и права на естественную семью.

Еврокомиссия утвердила новую стратегию в сфере ЛГБТ, согласно которой в ближайшие пять лет страны ЕС внедрят меры, гарантирующие «свободу быть самим собой» для всех граждан, в том числе несовершеннолетних. Это упростит юридические процедуры смены пола и позволит «признать права трансгендерных и небинарных подростков на самоопределение». Ключевым элементом европейских ценностей стратегия называет борьбу с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Ранее в Совете Федерации назвали причину будущего распада Евросоюза.

