В Совфеде заявили о скором распаде Евросоюза

Пушков: Причиной будущего распада ЕС станет его собственная политика
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Причиной будущего распада Евросоюза (ЕС) станет его собственная политика. Об этом в Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Парламентарий в соцсетях отреагировал на решение Брюсселя разрешить детям любого возраста свободно менять пол.

«Европейский союз решил окончательно и решительно уничтожить остатки нормальности, которые еще сохранились в Европе. Выбор исключительно велик. В Германии, например, официально признаны 72 "гендера"», — посетовал Пушков.

Таким образом, ЕС сам «сеет зерна своего будущего распада», резюмировал сенатор.

В апреле Алексей Пушков высказывал мнение, что вступление Украины в Европейский союз также может привести к краху объединения. Сенатор отметил, что раскол и перенапряжение сил, которыми чреват прием Украины, могут в итоге стать губительными для блока стран Европы.

Ранее депутаты Сейма от партии «Латвия на первом месте» захотели запретить несовершеннолетним принимать участие в ЛГБТ-мероприятиях (движение признано экстремистским и запрещено в России). Как отмечалось, детей нужно оградить от таких мероприятий, так как они не понимают, куда их привели.

