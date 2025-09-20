В европейской стране предложили запретить детям участвовать в ЛГБТ-мероприятиях

В Латвии предложили запретить детям участвовать в ЛГБТ-мероприятиях и менять пол

Депутаты Сейма от партии «Латвия на первом месте» захотели запретить несовершеннолетним принимать участие в ЛГБТ-мероприятиях (движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщила депутат Рамона Петравичи, ее цитируют «Известия».

«Запретить детям принимать участие в прайдах и других мероприятиях, восхваляющих ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), — такое предложение сегодня подали в сейм. Оно получило поддержку и было передано комиссии», — рассказала Петравичи. Она отметила, что депутаты от партии «Прогрессивные» выступили против такого предложения.

Политик отметила, что детей нужно оградить от таких мероприятий, так как они не понимают, куда их привели. Кроме того, участие в подобных мероприятиях может натолкнуть несовершеннолетних на мысль о смене пола. В связи с этим «Латвия на первом месте» предложила запретить проводить соответствующую операцию людям, не достигшим 18 лет. «Не трогайте молодежь, не достигшую 18 лет!» — резюмировала Петравичи.

