В США захотели помогать детям менять пол

Пелоси захотела расширить медицинскую помощь для трансгендерных детей в США

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что будет добиваться сохранения и расширения медицинской помощи для трансгендерных детей (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в масштабах всей страны. Об этом сообщает Fox News.

«Это то, над чем я работаю на национальном уровне, и мы надеемся обеспечить гендерно-афирмативную помощь для наших транс-детей», — сказала она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американскому Конгрессу следует признать преступными операции по смене пола у детей, за их проведение должна быть введена уголовная ответственность. «Наше сообщение всем детям Америки: вы прекрасны именно такими, какими вас сделал Господь», — подчеркнул Трамп.

До этого глава Белого дома распорядился, чтобы трансгендерные женщины содержались в мужских тюрьмах. Указ прекращает медицинское обслуживание заключенных, связанное со сменой пола. Также в документе подчеркивается, что попытки «искоренить биологическую реальность пола по сути наносят ущерб женщинам, лишая их достоинства, безопасности и благополучия».