В российском городе трое погибли в массовом ДТП

В Серпухове три человека погибли в массовом ДТП

В подмосковном городском округе Серпухове произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП), во время которого погибли три человека. О происшествии сообщает пресс-службе главка МВД Подмосковья в Telegram-канале.

Авария произошла около 16:00 на 99 километре трассы М-2 «Крым». На данный момент полиция устанавливает обстоятельства. По предварительным данным, водитель грузового авто столкнулся с тремя грузовыми и двумя легковыми машинами. В результате не выжили три человека, еще двое детей получили травмы.

Ранее автобус с бывшими российскими заключенными, следовавший из Петрозаводска в Каменку, попал в ДТП. Десять человек пострадали и были госпитализированы.