Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:47, 18 октября 2025Россия

В российском городе трое погибли в массовом ДТП

В Серпухове три человека погибли в массовом ДТП
Александра Качан (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Подмосковная полиция»

В подмосковном городском округе Серпухове произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП), во время которого погибли три человека. О происшествии сообщает пресс-службе главка МВД Подмосковья в Telegram-канале.

Авария произошла около 16:00 на 99 километре трассы М-2 «Крым». На данный момент полиция устанавливает обстоятельства. По предварительным данным, водитель грузового авто столкнулся с тремя грузовыми и двумя легковыми машинами. В результате не выжили три человека, еще двое детей получили травмы.

Ранее автобус с бывшими российскими заключенными, следовавший из Петрозаводска в Каменку, попал в ДТП. Десять человек пострадали и были госпитализированы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейская страна изменила позицию по антироссийским санкциям

    Вэнс оценил появление главы Пентагона в бело-сини-красном галстуке на встрече с Зеленским

    Свыше 40 миллионов американцев могут остаться без талонов на еду

    Названы возможные последствия отказа Индии от российской нефти

    В Сочи объявили штормовое предупреждение

    Раскрыты перспективы Украины в противостоянии с Россией

    Мужчина избил ребенка на детской площадке в Москве

    В российском городе трое погибли в массовом ДТП

    Медведев не согласился со словами Трампа о завершении конфликта на Украине

    Шансы Украины на победу в конфликте с Россией оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости