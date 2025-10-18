Россия
19:01, 18 октября 2025Россия

В российском регионе решили закрыть все алкомаркеты в 2026 году

Глава Вологодской области Филимонов: К 2026 году в регионе не будет алкомаркетов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Globallookpress.com

В Вологодской области к 2026 году не останется ни одного алкомаркета. Об этом заявил глава региона Георгий Филимонов, слова которого приводит ТАСС.

Занимаемые такими торговыми точками площади будут переоборудованы в продуктовые магазины, пояснил губернатор.

Филимонов сообщил, что из 610 функционировавших в регионе алкомаркетов 393 уже или закрылись или сменили вид деятельности.

Тем временем, по данным Росстата, потребление алкоголя в Вологодской области увеличилось после введения ограничительных мер, таких как запрет реализации спиртосодержащей продукции в определенные часы. Если до введения мер оно составляло 7,7 литра чистого спирта, то после — уже 9,7 литра спирта.

