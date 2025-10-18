Россия
15:31, 18 октября 2025

В российском регионе после введения ограничений на продажу алкоголя стали больше пить

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жители Вологодской области стали больше пить после ограничения продажи алкоголя. Об этом сообщает в Telegram издание «Регнум» со ссылкой на данные Росстата.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов ограничил время покупки алкогольной продукции периодом с 12:00 по 14:00, а также закрыл свыше 200 алкомаркетов.

По данным Росстата, после запрета в Вологодской области потребление алкоголя увеличилось. Если до введения мер оно составляло 7,7 литра чистого спирта, то после — 9,7 литра спирта.

Ранее в октябре время отпуска алкогольсодержащей продукции ограничили в Республике Алтай. В Госдуме выступили против радикальных мер и указали, что любые чрезмерности рассчитаны в этом направлении в первую очередь на достижение пиар-эффекта.

    Все новости