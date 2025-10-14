В Госдуме высказались о запрете продажи алкоголя по выходным в одном регионе

Депутат Куринный назвал запрет продажи алкоголя в Республике Алтай избыточным

Любые сверхмеры в вопросе доступности спиртного избыточны, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Таким образом он высказался в беседе с «Лентой.ру» об идее запретить продажу алкоголя по выходным в Республике Алтай.

Ранее меры анонсировал глава региона Андрей Турчак. Политик анонсировал полный запрет продажи спиртного в выходные и праздничные дни. Также время для приобретения алкоголя будет ограничено с понедельника по четверг с 11 до 19 часов, а в пятницу — с 11 до 16 часов.

«Я все-таки сторонник постепенных аккуратных мер по ограничению в данном случае доступности спиртного. Любые сверхмеры больше носят пиар-характер и являются попыткой заявить о себе, о своем желании как-то поучаствовать в пропаганде здорового образа жизни, хотя, на мой взгляд, они избыточны. Лучше медленно, аккуратно, но системно, чем разово, громко и когда это все иногда заканчивается пшиком или не имеет никакого заявленного эффекта», — поделился депутат.

До этого Минфин России подготовил законопроект о создании в России на территории Республики Алтай новой игорной зоны. По мнению ведомства, это увеличит туристический потенциал региона и поспособствует увеличению доходов.

Ранее в этом году борьбу с продажей алкоголя начал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. С марта в регионе в будние дни купить спиртное можно только с 12 до 14 часов. По наблюдениям СМИ, такое решение привело к бурному росту нелегальных продаж алкоголя, очередям в магазинах в разрешенные часы и в целом увеличению употребления спиртного из-за покупок про запас.

