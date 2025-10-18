Экономика
18:22, 18 октября 2025Экономика

В Сочи объявили штормовое предупреждение

Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» было объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в Telegram-канале управление МЧС по Краснодарскому краю.

«Днем и до конца суток 19 октября, а также в течение суток 20 октября на территории города Сочи и ФТ "Сириус" ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений», — предупредила пресс-служба ведомства.

По прогнозам синоптиков, там пройдут ливни, гроза, град и шквалистый ветер с порывами 15-18 метров в секунду. Также может произойти резкий подъем уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок. В горах вырастет риск схода селевых потоков, а на участке Магри — Веселое могут сформироваться смерчи над морем.

Ранее синоптик Евгений Тишковец назвал срок прихода заморозков в Москву. По его словам, холода наступят в столице в ноябре.

