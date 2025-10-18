В США оценили реакцию Зеленского на встречу Трампа с Путиным

Дэвис: Встреча Путина и Трампа в Будапеште вызывает у Зеленского шок

Новость о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызывает у украинского лидера Владимира Зеленского шок. Так его реакцию оценил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Думаю, Путин и Трамп готовы к подписанию сделки в Будапеште. Поэтому Зеленский задается вопросом: “Что, черт возьми, тут происходит?”. Это похоже на политическое землетрясение у него под ногами», — сказал он.

По его словам, положение Зеленского становится все хуже, в том числе из-за того, что Трамп отказался передавать Киеву ракеты Tomahawk.

Ранее Трамп посмеялся над ответом Зеленского про идею тоннеля, соединяющего Россию и Аляску. Он назвал идею интересной и спросил у украинского коллеги, что он думает. Зеленский ответил, что идея ему не нравится. «Я не думал, что она тебе понравится», — сказал Трамп.