Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:26, 18 октября 2025Интернет и СМИ

В США оценили реакцию Зеленского на встречу Трампа с Путиным

Дэвис: Встреча Путина и Трампа в Будапеште вызывает у Зеленского шок
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Новость о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызывает у украинского лидера Владимира Зеленского шок. Так его реакцию оценил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Думаю, Путин и Трамп готовы к подписанию сделки в Будапеште. Поэтому Зеленский задается вопросом: “Что, черт возьми, тут происходит?”. Это похоже на политическое землетрясение у него под ногами», — сказал он.

По его словам, положение Зеленского становится все хуже, в том числе из-за того, что Трамп отказался передавать Киеву ракеты Tomahawk.

Ранее Трамп посмеялся над ответом Зеленского про идею тоннеля, соединяющего Россию и Аляску. Он назвал идею интересной и спросил у украинского коллеги, что он думает. Зеленский ответил, что идея ему не нравится. «Я не думал, что она тебе понравится», — сказал Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть рассудит история». Трамп отказался передать Зеленскому «Томагавки» и придумал новый способ прекратить конфликт на Украине

    Орбан описал итог конфликта на Украине для России

    В США оценили реакцию Зеленского на встречу Трампа с Путиным

    Россиян предупредили о рисках ввоза автомобилей из Европы

    В США рассказали о впечатлениях Трампа после встречи с Зеленским

    Одного котенка дважды спасли в Москве

    ВС России нанесли удары возмездия за российских военкоров

    Трамп посмеялся над ответом Зеленского

    Стармер сделал Трампу предложение касательно Украины

    В США занервничали из-за ситуации на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости