12:53, 18 октября 2025

Стало известно о готовности Ватикана принять переговоры Путина, Трампа и Зеленского

Севастьянов: Папа Лев предложил провести переговоры по Украине в Ватикане
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Mistervlad / Shutterstock / Fotodom  

Папа Римский Лев XIV видит Ватикан как площадку для переговоров по Украине, которая устроит все стороны. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий контакты с Ватиканом и лично знавший предыдущего главу Святого престола Папу Франциска, со ссылкой на высокопоставленные источники в Ватикане.

«Высокие люди в Святом престоле заверяют меня, что Папа Лев полностью придерживается политики Папы Франциска и видит Святой престол как площадку для переговоров. Он считает, что Святой престол является для всех нейтральной площадкой, устраивающей не только российскую сторону, но и украинскую и американскую», — заявил он.

Севастьянов также указал на то, что любой приглашенный Святым престолом человек может беспрепятственно посетить Ватикан через Италию, на территории которой и располагается город-государство. Между Римом и Ватиканом действует соглашение о беспрепятственном доступе, поэтому проблем с логистикой, отмечает он, быть не может.

Поэтому никаких препятствий совершенно не может быть для визита президента [Владимира] Путина в Рим

Леонид Севастьяновпредседатель Всемирного союза староверов

В мае глава МИД России Сергей Лавров объяснил религиозным аспектом причину, почему Ватикан не подходит в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. По его словам, было бы «немножко это неэлегантно (...), когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин».

