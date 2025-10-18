Власти прокомментировали версию о причастности БПЛА к взрыву на заводе в Стерлитамаке

Хабиров: Причиной взрыва на заводе «Авангард» не является атака БПЛА

Причиной взрыва на заводе «Авангард» не является атака беспилотного летательного аппарата. Такую версию прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

«Пока идут следственные действия. Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошел взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты», — написал чиновник.

По его словам, хоть заводу и много лет, он выполняет важную государственную задачу. Всех пострадавших вытащили из-под завалов, за что Хабиров поблагодарил спасателей.

Взрыв на химическом заводе «Авангард» прогремел 17 октября. Предприятие производит химическую продукцию и взрывчатые вещества. Также завод утилизирует вооружения и военную технику. Три человека не выжили в результате случившегося. Премьер-министр республики Андрей Назаров уточнял, что девять человек пострадали, пятеро в больнице. Глава Башкирии заверил, что предприятие окажет все необходимые меры поддержки.

