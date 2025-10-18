Россия
Власти раскрыли последствия взрыва на заводе в Стерлитамаке

При взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке не выжили три человека
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Baza

Три человека не выжили в результате взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщили власти Башкирии.

Как рассказал ТАСС премьер-министр республики Андрей Назаров, все извлечены из-под завалов. Еще девять человек пострадали, пятеро остаются в больнице. Позднее глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале прокомментировал случившееся. Среди жертв — девушка 2002 года рождения и две женщины, у которых остались дети. Предприятие окажет все необходимые меры поддержки, заверил чиновник.

Пять человек находятся в больнице. В данный момент на предприятии идут следственные действия.

Взрыв произошел на химическом заводе «Авангард» 17 октября. Предприятие производит химическую продукцию и взрывчатые вещества. Также завод утилизирует вооружения и военную технику. Здание одного из цехов химзавода «Авангард» получило серьезные повреждения при взрыве, заявил тогда Хабиров. По некоторым данным, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности работниками цеха.

На камеры видеонаблюдения попал момент детонации на заводе. От начавшегося пожара над предприятием поднялся столб дыма.

