Во Франции указали Зеленскому на необоходимость пойти на переговоры с Россией

Филиппо: После встречи с Трампом Зеленскому придется пойти на переговоры с РФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на переговоры с Россией после не принесшей Киеву результата встречи в Белом доме. Об этом заявил лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

17 октября Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер отказался передавать Киеву ракеты Tomahawk.

Филиппо заявил, что Зеленский после общения с Трампом выглядел «ошеломленным и совсем запинающимся». Поскольку украинский лидер не смог добиться желаемого, ему остается только пойти на мирные переговоры, добавил французский политик. Он дал позитивную оценку такому развитию событий и выразил надежду, что это позволит приблизить наступление мира.

Ранее о провале переговоров Зеленского и Трампа заявили и в Испании. Авторы газеты El Pais считают, что настроение главы Белого дома «снова качнулось в сторону Москвы».