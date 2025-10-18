Мир
12:58, 18 октября 2025Мир

Поездку Зеленского в США за военной поддержкой назвали провальной

El País: Поездка Зеленского в США за военной поддержкой провалилась
Александра Качан (Редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США за военной поддержкой завершилась провалом. Об этом пишет испанская газета El País.

Авторы материала считают, что президент США Дональд Трамп намерен поддерживать тесные связи и с Россией, и с Украиной. По данным газеты, украинская делегация рассчитывала заполучить дополнительную военную помощь со стороны Штатов, при этом сам Трамп «подогревал эти надежды». Однако по итогам встречи Зеленский не получил желаемого, а «настроение Трампа снова качнулось в сторону Москвы».

Журналисты также отметили, что переговоры двух лидеров показали различия в их подходах к урегулированию украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Трамп резко оборвал встречу с Зеленским спустя 2,5 часа. Источники СМИ заявили, что беседа прошла сложно и не увенчалась успехом.

