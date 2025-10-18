Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:59, 18 октября 2025Бывший СССР

ВСУ за сутки потеряли более 1500 военных

РИА Новости: Потери ВСУ за одни сутки составили около 1520 военных
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки составили порядка 1520 военнослужащих. Это выяснили журналисты РИА Новости, анализируя заявления офицеров пресс-центров российских группировок войск.

Уточняется, что ликвидированы до 545 украинских солдат в зоне ответственности центральной группировки, до 300 — восточной, более 230 — западной, до 230 — северной, до 215 — южной.

Как сообщили в Минобороны, всего за неделю потери подразделений ВСУ достигли около 10 685 военных.

Ранее стало известно об уничтоженных за ночь украинских беспилотниках. Больше всего вражеских дронов сбили в Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть рассудит история». Трамп отказался передать Зеленскому «Томагавки» и придумал новый способ прекратить конфликт на Украине

    Белый дом выразил надежду на «новый рассвет» в конфликте на Украине

    ВСУ за сутки потеряли более 1500 военных

    Луна рассказала об угрозе от ЛБГТ-активиста

    Отец Илона Маска Эррол сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном

    Экс-глава МИД Австрии назвала лучший результат переговоров России и США

    Отец Илона Маска резко высказался о ЕС

    Минобороны подсчитало уничтоженные за ночь беспилотники ВСУ

    На Украине вскрылся масштаб украденного оружия

    Украину предупредили о грозящей катастрофе в Донбассе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости