ВСУ за сутки потеряли более 1500 военных

РИА Новости: Потери ВСУ за одни сутки составили около 1520 военных

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки составили порядка 1520 военнослужащих. Это выяснили журналисты РИА Новости, анализируя заявления офицеров пресс-центров российских группировок войск.

Уточняется, что ликвидированы до 545 украинских солдат в зоне ответственности центральной группировки, до 300 — восточной, более 230 — западной, до 230 — северной, до 215 — южной.

Как сообщили в Минобороны, всего за неделю потери подразделений ВСУ достигли около 10 685 военных.

Ранее стало известно об уничтоженных за ночь украинских беспилотниках. Больше всего вражеских дронов сбили в Брянской области.