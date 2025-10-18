Экономика
Юрист предостерегла от потери наследства по завещанию

Есть некоторые обстоятельства, которые могут помешать получить наследство, полагающееся по завещанию. Об этом рассказала российский юрист Алина Лактионова, пишет агентство «Прайм».

Случаются ситуации, когда наследники не согласны с решением умершего, считая его несправедливым. По словам эксперта, самыми распространенными мотивами для оспаривания в суде стали недееспособность завещателя на момент составления завещания, нарушение в процедуре оформления, обман при составлении (сюда же относится применение угроз или насилия), фальсификация подписи или подлог.

Лактионова рекомендует пожилым людям обезопасить себя при составлении завещания. Так, можно заранее получить медицинское заключение о психическом состоянии завещателя и провести процедуру с видеофиксацией. Это должно значительно снизить риски последующего оспаривания.

Юрист напомнила, что срок принятия наследства по закону составляет шесть месяцев после дня смерти наследодателя. Если родственники или близкие не успели доказать свое право на наследство вовремя, то придется делать это в суде.

Ранее эксперт в области права Матфей Свиридов обозначил безопасные способы передачи жилья детям при жизни. По его словам, если отношения в семье сложились доверительные, то для этих целей подойдет дарение.

