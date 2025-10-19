Бывший СССР
14-летнего подростка внесли в базу «Миротворца»

ТАСС: 14-летнего подростка внесли в базу «Миротворца»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Четырнадцатилетнего подростка внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на базу данных ресурса.

Отмечается, что подросток помогал собирать деньги на гуманитарную помощь для бойцов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Из-за этого его обвинили в «покушении на суверенитет Украины».

До этого сообщалось, что пятилетний ребенок из России был внесен в базу сайта «Миротворец». Мальчику, родившемуся в мае 2020 года, предъявляют обвинения в «сознательном нарушении государственной границы».

В августе четырехлетний ребенок из России был внесен в список. Поводом для этого стала поездка из Ростовской области в Луганскую народную республику.

