Боец MMA Александр Емельяненко попал в больницу из-за неврологии

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко попал в больницу. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ваха Шанхоев.

Шанхоев заявил, что 44-летний Емельяненко несколько дней провел в больнице. «Это неврология. Делал процедуры», — поделился подробностями он.

В начале марта Александр Емельяненко сообщил о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Ему провели операцию на позвоночнике в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.