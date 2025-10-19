Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:20, 19 октября 2025Мир

Американский блогер рассказал о восхищении его детей армией России

Блогер из США Шуцман: Мои сыновья обожают все, что связано с армией России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Американский блогер, отец восьми детей Джозеф Шуцман, который переехал с семьей из США в Россию, рассказал, что его сыновья восхищаются военными ВС РФ. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«На днях я снял видео. Мой трехлетний Жан-Жак, сидя у камина и играя с поездами, напевал государственный гимн. Я был поражен. Ему всего три года. Тут я подумал: "Это великолепно, мои дети уже становятся русскими!"» — поделился Шуцман.

По его словам, сыновья «обожают все, что связано с армией», а посещение Парка Победы, где выставлены трофейные военные машины НАТО, «навсегда изменило жизнь» одного из его сыновей.

«Помню, мы там гуляли и несколько российских военнослужащих в полной экипировке — в касках, с винтовками — стояли рядом. Я указал на одного и сказал: "Подойди и пожми ему руку, Джозеф". Мальчик побежал что было сил. Военнослужащий, следуя русской традиции, снял перчатку и пожал Джозефу руку своей ладонью», — продолжил блогер.

С того дня его сын начал всерьез увлекаться всем, что связано с армией и боевой техникой. Оценивая свое поведение, мальчик каждый раз задумывается, поступил ли бы так на его месте военный.

Ранее 23-летний американец Александр Луцик, родившийся в Нью-Йорке, приехал в Россию и рассказал о мечте стать гражданином этой страны. Он заявил, что качество жизни здесь гораздо выше, отмечая, что его родной город в последние годы стал крайне небезопасен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поражении подлодки с наркотиками на пути в США. Президент Колумбии обвинил его в гибели рыбака и призвал к ответу

    В России предложили учиться в школах 12 лет

    Зеленского высмеяли из-за слов о туннеле из России на Аляску

    Делегации Афганистана и Пакистана встретятся через неделю в Турции

    В США заявили об уничтожении Россией военных объектов НАТО на Западной Украине

    Украинцы разочаровались встречей Трампа и Зеленского

    В Швеции бывший украинский депутат заработал миллионы гривен на соотечественниках

    Тоннель между Чукоткой и Аляской сравнили с Евротоннелем

    Трамп опубликовал посвященный протестующим ИИ-ролик

    Россиян предупредили об опасных ошибках при подготовке авто к зиме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости