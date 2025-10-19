Блогер из США Шуцман: Мои сыновья обожают все, что связано с армией России

Американский блогер, отец восьми детей Джозеф Шуцман, который переехал с семьей из США в Россию, рассказал, что его сыновья восхищаются военными ВС РФ. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«На днях я снял видео. Мой трехлетний Жан-Жак, сидя у камина и играя с поездами, напевал государственный гимн. Я был поражен. Ему всего три года. Тут я подумал: "Это великолепно, мои дети уже становятся русскими!"» — поделился Шуцман.

По его словам, сыновья «обожают все, что связано с армией», а посещение Парка Победы, где выставлены трофейные военные машины НАТО, «навсегда изменило жизнь» одного из его сыновей.

«Помню, мы там гуляли и несколько российских военнослужащих в полной экипировке — в касках, с винтовками — стояли рядом. Я указал на одного и сказал: "Подойди и пожми ему руку, Джозеф". Мальчик побежал что было сил. Военнослужащий, следуя русской традиции, снял перчатку и пожал Джозефу руку своей ладонью», — продолжил блогер.

С того дня его сын начал всерьез увлекаться всем, что связано с армией и боевой техникой. Оценивая свое поведение, мальчик каждый раз задумывается, поступил ли бы так на его месте военный.

Ранее 23-летний американец Александр Луцик, родившийся в Нью-Йорке, приехал в Россию и рассказал о мечте стать гражданином этой страны. Он заявил, что качество жизни здесь гораздо выше, отмечая, что его родной город в последние годы стал крайне небезопасен.