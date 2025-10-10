Американец рассказал о мечте стать гражданином России

Американец Луцик признался, что мечтает стать гражданином России

Американец Александр Луцик, родившийся в Нью-Йорке, приехал в Россию и рассказал о мечте стать гражданином этой страны. 23-летний иностранец считает, что качество жизни здесь гораздо выше, отмечая, что его родной город в последние годы стал крайне небезопасен. Его историей делится RT.

«Мне нравится, что в России развивается не только Москва, но и другие города. Я был во Владимире, в Твери, Санкт-Петербурге, Минеральных Водах — долго все перечислять. И в этих городах чисто, развит транспорт, инфраструктура. Если сравнивать с Нью-Йорком, то это небо и земля», — признался молодой человек, добавив, что город, в котором он родился, сильно проигрывает по качеству жизни городам России.

При этом он указал, что даже несмотря на непростую ситуацию в стране и дроны, которыми украинская армия пытается атаковать российские города, здесь все равно он чувствует себя более защищенным, чем в США. Также он отметил местных жителей, назвав их искренними.

При этом иностранец рассказал и о негативных моментах после переезда. По его словам, ему было сложно смириться с зимним холодом, однако такая мелочь не смогла поменять его решение остаться здесь. Он также поделился своими опасениями.

«Я считаюсь гражданином недружественной страны и боюсь, что мне могут отказать [в получении гражданства]. Честно говоря, для меня это будет ударом. Я абсолютно искренне хочу быть здесь и иметь российское гражданство. Для меня важен каждый день, потому что мне как гражданину недружественного государства сложнее владеть имуществом, устроиться на официальную работу, пользоваться банковскими услугами», — рассказал он, добавив, что приехал сюда, чтобы изменить свою жизнь.

RT, в свою очередь, направил запрос в МВД, в котором попросил оказать содействие в получении Луциком гражданства. Уточняется, что его мать является гражданкой РФ.

Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Никарагуа и раскрыла истинное отношение местных к русским.