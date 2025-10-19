Путешествия
23:00, 19 октября 2025Путешествия

Два российских аэропорта ограничили полеты в целях безопасности

Росавиация: Аэропорты Саратова и Пензы ограничили полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Два российских аэропорта ограничили полеты. Не принимают и не выпускают самолеты воздушные гавани Саратова и Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он напомнил, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности экипажей и пассажиров. Кроме того, сохраняются введенные в 19:57 по московскому времени ограничения в аэропорту Тамбова.

В ночь на 19 октября два российских аэропорта — Оренбурга и Уфы — временно прекратили полеты. В аэропорту Оренбурга на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов вводился план «Ковер».

