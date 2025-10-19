Два российских аэропорта огранчилили полеты

Росавиация: Аэропорты Оренбурга и Уфы временно прекратили полеты из безопасности

Два российских аэропорта — Оренбурга и Уфы — временно прекратили полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Меры, принятые для обеспечения безопасности, начали действовать с 04.02 по московскому времени, воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что в аэропорту города Оренбург на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) введен план «Ковер». В регионе сохраняется опасность атаки дронов.

Ранее Минобороны России сообщило об атаке 20 украинских БПЛА на шесть регионов России.