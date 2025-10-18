Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:42, 18 октября 2025Россия

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на регионы России

Минобороны: Силы ПВО перехватили и уничтожили 20 БПЛА ВСУ в 6 регионах России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку на регионы России. Всего было перехвачено и уничтожено 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над шестью субъектами РФ, сообщили в Минобороны страны в Telegram-канале.

В частности, семь дронов удалось ликвидировать в Курской области. По четыре украинских БПЛА сбили над территориями Ростовской и Брянской областей, еще по два беспилотника — в небе над Белгородской и Волгоградской областями. Также дрон ВСУ поразили над Тульской областью.

Ранее сообщалось, что мужчина получил ранение в селе Глотово Грайворонского района в результате атаки беспилотника. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочное ранение живота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто озвученное Путиным в разговоре с Трампом требование к Украине

    На Западе указали на непрактичность Tomahawk для Украины

    В Пензенской области ограничили работу интернета

    Зеленский раскрыл ответ Трампа о ракетах Tomahawk

    Колумбийский наемник ВСУ заявил о желании покинуть Украину

    Трамп показал видео уничтожения подводной лодки наркокартеля

    14-летнего подростка внесли в базу «Миротворца»

    Более 100 тысяч человек собрали митинги в Нью-Йорке

    Нетаньяху сообщил о решении баллотироваться на пост премьера Израиля в 2026 году

    Гол футболиста «Локомотива» с нулевого угла в ворота ЦСКА назвали фантастическим

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости