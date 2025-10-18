Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на регионы России

Минобороны: Силы ПВО перехватили и уничтожили 20 БПЛА ВСУ в 6 регионах России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку на регионы России. Всего было перехвачено и уничтожено 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над шестью субъектами РФ, сообщили в Минобороны страны в Telegram-канале.

В частности, семь дронов удалось ликвидировать в Курской области. По четыре украинских БПЛА сбили над территориями Ростовской и Брянской областей, еще по два беспилотника — в небе над Белгородской и Волгоградской областями. Также дрон ВСУ поразили над Тульской областью.

Ранее сообщалось, что мужчина получил ранение в селе Глотово Грайворонского района в результате атаки беспилотника. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочное ранение живота.