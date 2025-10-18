Россия
22:08, 18 октября 2025Россия

Россиянин пострадал при атаке ВСУ

Гладков: В селе Глотово при атаке БПЛА ранен мужчина
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В селе Глотово Грайворонского района при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавший самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение живота. Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода», —написал Гладков.

Кроме того, в городе Грайворон в результате атаки БПЛА выбиты окна в частном доме, а также повреждены забор и газовая труба. В свою очередь в поселке Ракитное в результате атаки дрона загорелся грузовик, пожар был потушен.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по машине в Белгородской области. В результате атаки ранение получил глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа Сергей Кулаков.

