ВСУ ударили по машине в Белгородской области и ранили чиновника

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по машине в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Украинский беспилотник ударил по автомобилю на участке трассы Мокрая Орловка — Дунайка. В результате атаки ранение получил глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа Сергей Кулаков.

Пострадавшего чиновника доставили в больницу бойцы территориальной обороны. У Кулакова диагностированы минно-взрывная травма, а также осколочные ранения.

Ранее при ударе FPV-беспилотника в Белгородской области пострадал 13-летний ребенок. Ребенка доставили в районную больницу. Машина, рядом с которой находился мальчик, полностью уничтожена.

