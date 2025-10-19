Экс-советник Кучмы рассказал об ожидающей Зеленского беде

Соскин: В скором времени США начнут избавляться от Зеленского

В скором времени Соединенные Штаты начнут избавляться от украинского лидера Владимира Зеленского. К таком выводу пришел экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Трамп четко сказал, что здесь (на встрече президента США Дональда Трампа и Зеленского 17 октября— прим. "Ленты.ру") мы будем обсуждать, как прекратить смертоубийство, кровопролитие, а не развитие военных ударов и передачу вам оружия», — подчеркнул эксперт.

Поэтому для Америки Владимир Зеленский сегодня является препятствием. И этом препятствие будут убирать, добавил Соскин. Тогда Зеленскому «вообще кранты», высказался бывший советник Кучмы.

Также Соскин пришел к выводу, что прошедшая в Вашингтоне встреча с хозяином Белого дома оказалась провальной для Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался, что Киев не получил однозначного ответа о поставках ракет Tomahawk от Дональда Трампа. В свою очередь, американские СМИ охарактеризовали переговоры, как «непростые», а поведение американского лидера — «жесткое».

В свою очередь, американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что после встречи с президентом Соединенных Штатов Владимиру Зеленскому не разрешили остаться в Белом доме для общения с журналистами.