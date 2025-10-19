Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:27, 19 октября 2025Бывший СССР

Экс-советник Кучмы рассказал об ожидающей Зеленского беде

Соскин: В скором времени США начнут избавляться от Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Li Rui / XinHua / Global Look Press

В скором времени Соединенные Штаты начнут избавляться от украинского лидера Владимира Зеленского. К таком выводу пришел экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Трамп четко сказал, что здесь (на встрече президента США Дональда Трампа и Зеленского 17 октября— прим. "Ленты.ру") мы будем обсуждать, как прекратить смертоубийство, кровопролитие, а не развитие военных ударов и передачу вам оружия», — подчеркнул эксперт.

Поэтому для Америки Владимир Зеленский сегодня является препятствием. И этом препятствие будут убирать, добавил Соскин. Тогда Зеленскому «вообще кранты», высказался бывший советник Кучмы.

Также Соскин пришел к выводу, что прошедшая в Вашингтоне встреча с хозяином Белого дома оказалась провальной для Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался, что Киев не получил однозначного ответа о поставках ракет Tomahawk от Дональда Трампа. В свою очередь, американские СМИ охарактеризовали переговоры, как «непростые», а поведение американского лидера — «жесткое».

В свою очередь, американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что после встречи с президентом Соединенных Штатов Владимиру Зеленскому не разрешили остаться в Белом доме для общения с журналистами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто озвученное Путиным в разговоре с Трампом требование к Украине

    Военная помощь европейских стран Киеву сохратилась более чем вдвое

    На Западе указали на изменение тона Мерца после визита Зеленского в США

    В Госдуме захотели ввести штрафы для водителей за прием некоторых лекарств

    Экс-советник Кучмы рассказал об ожидающей Зеленского беде

    Россиянам напомнили срок действия дачной амнистии

    Пассажирский самолет столкнулся с метеоритом

    Вэнс опубликовал видео с Трампом в короне и преклонившими колени демократами

    Названа возглавившая воинский контингент для Газы страна

    США и Украина создали дрон с дальностью до 1600 км

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости