Американский военный обратил внимание на конфуз с участием Зеленского в США

Подполковник Дэвис: После встречи с Трампом Зеленского отправили на улицу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

После встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому не разрешили остаться в Белом доме для общения с журналистами. На это обратил внимание в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Ему даже не разрешили провести брифинг для прессы в Белом доме. Вместо этого они отправили его прямиком на улицу. Он стоял за пределами Белого дома, за забором», — отметил эксперт.

Подполковник также подчеркнул, что нелепость сложившейся ситуации отразилась на поведении главы киевского режима во время общения с журналистами. Так, Зеленский едва подбирал слова для ответов на их вопросы.

Ранее в МИД РФ заявили, что у Владимира Зеленского и бывшего заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд есть один «преступный почерк». Как заявила Мария Захарова, украинский лидер является порождением американских ультралибералов.

Недавнюю поездку Зеленского в Штаты за военной поддержкой назвали провальной. По мнению газеты El País, украинская делегация рассчитывала заполучить дополнительную помощь со стороны США, а глава Белого дома Трамп «подогревал эти надежды», однако в итоге Зеленский не получил желаемого.

