Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:29, 18 октября 2025Мир

Зеленского сравнили с Нуланд

Захарова сравнила «преступный почерк» Зеленского и Нуланд
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Reuters

У президента Украины Владимира Зеленского и бывшего заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд есть один «преступный почерк». К такому выводу в своем Telegram-канале пришла официальный представитель МИД России Мария Захарова, сравнившая два снимка политиков.

Дипломат показала две фотографии: на одной запечатлен Владимир Зеленский, отвечающий на вопросы журналистов на улице после встречи с американским лидером Дональдом Трампом 17 октября. На другом снимке — Нуланд, беседующая с представителями СМИ уже на улице в Киеве.

«Зеленский в Вашингтоне как Нуланд в Киеве — один преступный почерк. Почему? Потому что Зеленский является порождением американских ультралибералов», — поделилась наблюдением Захарова.

Тем временем поездку Зеленского в США за военной поддержкой назвали провальной. По мнению испанской газеты El País, украинская делегация рассчитывала заполучить дополнительную помощь со стороны Штатов, а Трамп «подогревал эти надежды», однако в итоге Зеленский не получил желаемого, а «настроение Трампа снова качнулось в сторону Москвы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся в дружественной России стране НАТО. Почему они выбрали именно это место?

    Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки

    В России подорожают мандарины

    В Госдуме подвели итоги визита Зеленского в США и переговоров с Трампом

    Летевший на заграничный курорт самолет сел в России из-за больного пассажира

    Раскрыто количество сбитых над Россией беспилотников

    Россиянам раскрыли способы хорошо выглядеть осенью

    В Москве нашли пиццу стоимостью почти 40 тысяч рублей

    Двое регбистов из Москвы погибли в аварии

    Зеленского сравнили с Нуланд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости