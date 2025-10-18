Захарова сравнила «преступный почерк» Зеленского и Нуланд

У президента Украины Владимира Зеленского и бывшего заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд есть один «преступный почерк». К такому выводу в своем Telegram-канале пришла официальный представитель МИД России Мария Захарова, сравнившая два снимка политиков.

Дипломат показала две фотографии: на одной запечатлен Владимир Зеленский, отвечающий на вопросы журналистов на улице после встречи с американским лидером Дональдом Трампом 17 октября. На другом снимке — Нуланд, беседующая с представителями СМИ уже на улице в Киеве.

«Зеленский в Вашингтоне как Нуланд в Киеве — один преступный почерк. Почему? Потому что Зеленский является порождением американских ультралибералов», — поделилась наблюдением Захарова.

Тем временем поездку Зеленского в США за военной поддержкой назвали провальной. По мнению испанской газеты El País, украинская делегация рассчитывала заполучить дополнительную помощь со стороны Штатов, а Трамп «подогревал эти надежды», однако в итоге Зеленский не получил желаемого, а «настроение Трампа снова качнулось в сторону Москвы».