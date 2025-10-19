Экономика
10:56, 19 октября 2025Экономика

Франция поставила рекорд по экспорту вина в Россию

Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро
Екатерина Ештокина

Фото: Elena Elisseeva / Shutterstock / Fotodom  

Франция поставила рекорд по поставкам вина в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что в августе экспорт вина в Россию нарастили до максимальных почти за год 1,2 миллиона евро. Больше вина российские компании также стали закупать у Латвии (на 18 процентов) и у Испании (на 9 процентов).

В то же время основным поставщиком вина была Италия, несмотря на то, что ее поставки за последний месяц уменьшились на четверть. Снижение также показали Польша (на 17 процентов), Португалия (на 25 процентов) и Германия (почти вдвое).

Уточняется, что российский импорт вина из Евросоюза в августе достиг 43,2 миллиона евро, что на 13,5 процента меньше, чем в июле этого года.

В сентябре один из главных экспортеров вина в Россию резко сократил его поставки. Речь шла о грузинском напитке.

    Все новости