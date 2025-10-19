Интернет и СМИ
Россиянин лишился 450 миллионов рублей из-за кибермошенничества

МВД РФ: Житель Москвы лишился рекордных 450 млн рублей из-за кибермошенничества
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Житель Москвы лишился рекордных 450 миллионов рублей из-за кибермошенничества, заявил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ по Москве Антон Кононенко, пишет «Интерфакс».

«Самая высокая сумма ущерба по кибермошенничеству в Москве — 450 миллионов рублей», — подчеркнул Кононенко.

Он добавил, что рекорд был поставлен этой весной. Подробностей преступления Кононенко раскрывать не стал.

Ранее сообщалось, что киберпреступники начали охотиться на россиян, которые находятся в поисках работы.

