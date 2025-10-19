Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:41, 19 октября 2025Забота о себе

Названа самая полезная и при этом недооцененная каша

Шеф-повар Астафьев назвал перловку самой полезной и при этом недооцененной кашей
Наталья Обрядина1

Фото: Наталия Кузнецова / Фотобанк Лори

Шеф-повар Глеб Астафьев назвал россиянам самую полезную и при этом незаслуженно недооцененную кашу. Его мнение опубликовало издание aif.ru.

По мнению Астафьева, одной из лучших для здоровья каш является перловка. В зернах ячменя, из которого готовится это блюдо, много клетчатки и ценных веществ, при этом она низкокалорийна. «Она очень полезна, потому что обрабатывается минимально», — пояснил повар.

При этом от употребления в пищу любимой россиянами манки он посоветовал отказаться. По словам Астафьева, в составе этого продукта, кроме крахмала, фактически ничего нет, поэтому использовать ее в пищу возможно лишь в качестве загустителя при приготовлении различных блюд. Повар подчеркнул, что манка — это вообще не крупа, а крупно помолотая очищенная мука, а кашу из нее готовили, чтобы повысить калорийность рациона во времена голода и при лечении дистрофии.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников раскрыл секрет здорового начала дня. Он заявил, что утром нужно выделить хотя бы десять минут на зарядку. Также важно хорошо позавтракать, например, съесть кашу или яйцо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лувр в Париже ограбили за несколько минут. Из музея украли вещи из коллекции украшений Наполеона и императрицы

    Трамп заявил о невозможности присутствия в секторе Газа американских военных

    Российские войска повторили операцию «Поток»

    Израиль предупреждал США о нанесении удара по сектору Газа

    Врач предостерегла россиян от вызывающих повышенное газообразование полезных продуктов

    Трамп остановил выплаты одной стране из-за наркотиков

    Подросток из Сомали расправился с украинским сверстником в европейской стране

    Медведев выиграл первый титул с 2023 года

    В России высказались о сроках освобождения Херсона

    В сборной России по спортивной гимнастике высказали опасения по поводу судейства на ЧМ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости