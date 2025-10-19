Нетаньяху приказал принять решительные меры после стрельбы в Газе

Нетаньяху приказал армии принять решительные меры против радикалов в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии принять решительные меры против радикалов в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию политика.

Так Нетаньяху отреагировал на инцидент со стрельбой, который произошел в южной части анклава. «После нарушения ХАМАС режима прекращения огня премьер-министр Нетаньяху провел консультацию с министром обороны и руководителями силовых структур и поручил принять решительные меры против террористических объектов в секторе Газа», — сказано в сообщении.

19 октября израильская армия подтвердила новые удары по Газе. В Израиле заявили о грубом нарушении прекращения огня со стороны палестинских радикалов.

Перед этим в палестинском движении ХАМАС ответили на обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Там отвергли утверждения американского Госдепа о «неизбежном нападении» или нарушении соглашения о прекращении огня.