Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:39, 19 октября 2025Мир

В Израиле подтвердили удары по Газе

В армии Израиля подтвердили удары по Газе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Amir Levy / Getty Images

В армии Израиля подтвердили удары по Газе, передает ТАСС.

Кроме того, в Израиле заявили о грубом нарушении прекращения огня со стороны палестинских радикалов.

До этого сообщалось, что министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир призвал возобновить боевые действия в Газе.

В октябре стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли авиаудары по целям в районе Рафаха. Это было сделано в ответ на атаку палестинского движения ХАМАС.

Еще раньше президент США Дональд Трамп объявил о возможном возобновлении операции ЦАХАЛ в Газе. Политик поделился, что ему пришлось сдерживать администрацию Израиля.

В ХАМАС же отвергли обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в Газе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме рассказали о готовности Зеленского уступить России территории

    Значение взятого ВС России Чунышина в ДНР объяснили

    В Израиле подтвердили удары по Газе

    Новак высказался о негативном влиянии торговых войн на мировую экономику

    Пьяный полковник ВСУ сбил пенсионерку

    В Госдуме назвали тщеславием популярную у россиян практику

    РЭУ имени Плеханова ответил на слухи об эротическом танце студентов

    Подросток выстрелил себе в ногу ради побега из дома

    Высказано предположение о смене режима Санду после встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Глава МВД Франции раскрыл детали ограбления Лувра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости