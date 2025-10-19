Мир
10:14, 19 октября 2025Мир

В ХАМАС ответили на обвинения в нарушении соглашения о прекращении огня

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Adel Hana / AP

В палестинском движении ХАМАС ответили на обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«ХАМАС отвергает эти обвинения в заявлении Госдепа США и категорически отрицает утверждения о "неизбежном нападении" или "нарушении соглашения о прекращении огня"», — сказано в заявлении движения.

Перед этим представители Госдепа США обратились к странам-гарантам мирного соглашения в Газе и заявили, что ХАМАС неизбежно нарушит заключенное соглашение. Кроме того, в ведомстве предупредили о возможных «мерах», которые направлены на защиту населения полуэксклава.

Материалы по теме:
Третье пришествие. Нетаньяху снова премьер-министр Израиля. Почему он может стать посредником между Россией и Украиной?
Третье пришествие.Нетаньяху снова премьер-министр Израиля. Почему он может стать посредником между Россией и Украиной?
14 ноября 2022
Весеннее обострение. Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
Весеннее обострение.Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
13 мая 2021

Ранее движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении пунктов заключенного соглашения о прекращении огня. Это связано с отказом Израиля открыть контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта.

