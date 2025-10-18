Мир
ХАМАС уличил Израиль в нарушении соглашения

ХАМАС: Решение Израиля не открывать КПП Рафах является нарушением соглашения
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Решение Израиля не открывать контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта является нарушением условий мирного соглашения. Об этом сообщило палестинское движение ХАМАС, их заявление приводит РИА Новости.

«Решение Нетаньяху не открывать погранпереход "Рафах" до дальнейшего уведомления является грубым нарушением пунктов соглашения о прекращении огня и невыполнением обязательств», —подчеркнули в ХАМАС.

Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси призвал американского лидера Дональда Трампа повлиять на Израиль, чтобы открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» и обеспечить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа.

