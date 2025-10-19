Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:58, 19 октября 2025Мир

США предупредили о возможном нарушении перемирия со стороны ХАМАС

США предупредили о мерах по защите Газы, если ХАМАС нарушит перемирие
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Mohammed / XinHua / Global Look Press

Власти США проинформировали страны-гаранты мирного соглашения по сектору Газа о «неизбежном» нарушении режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского госдепартамента.

Кроме того, в ведомстве предупредили о возможных «мерах», которые направлены на защиту населения полуэксклава.

Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси призвал американского лидера Дональда Трампа повлиять на Израиль, чтобы открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» и обеспечить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто озвученное Путиным в разговоре с Трампом требование к Украине

    США предупредили о возможном нарушении перемирия со стороны ХАМАС

    Афганистан и Пакистан немедленно прекратят огонь

    Жители Германии выступили против выплат украинским беженцам

    Американский военный обратил внимание на конфуз с участием Зеленского в США

    Мантуров поручил проработать отсрочку нового утильсбора

    В аэропорту российского города ввели временные ограничения

    На Западе указали на непрактичность Tomahawk для Украины

    В Пензенской области ограничили работу интернета

    Зеленский раскрыл ответ Трампа о ракетах Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости