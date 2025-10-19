США предупредили о возможном нарушении перемирия со стороны ХАМАС

США предупредили о мерах по защите Газы, если ХАМАС нарушит перемирие

Власти США проинформировали страны-гаранты мирного соглашения по сектору Газа о «неизбежном» нарушении режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского госдепартамента.

Кроме того, в ведомстве предупредили о возможных «мерах», которые направлены на защиту населения полуэксклава.

Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси призвал американского лидера Дональда Трампа повлиять на Израиль, чтобы открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» и обеспечить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа.