Профайлер описал состояние Трампа после встречи с Зеленским

Профайлер Анищенко: Трамп остался сильно доволен собой после встречи с Зеленским

Состояние президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в ходе его выступления перед журналистами по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским можно описать как самоуверенность и довольство собой и результатом беседы. Об этом заявил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, его слова приводит ТАСС.

«Трамп здесь очень уверен. Такие рубленые жесты, уверенные, четкие, конкретные. Мимика и артикуляция очень хорошие», — отметил специалист. Он объяснил, что когда глава Белого дома в чем-то уверен или сильно злится, он выговаривает каждое слова и использует «рубящие» жесты.

Поведение Трампа на пресс-конференции показывает, что он «очень сильно собой доволен», сказал профайлер. В то же время Зеленский был весьма подавлен, о чем говорила вдавленная в плечи голова. Но перед журналистами президент Украины попытался взять себя в руки и говорить уверенно.

Ранее испанская газета El País назвала провальной поездку Зеленского за военной поддержкой в США. По итогам встречи украинский лидер не получил желаемого, а «настроение Трампа снова качнулось в сторону Москвы».