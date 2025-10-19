Забота о себе
15:34, 19 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты правила первой помощи при инсульте

Невролог Чудинская: Человека с инсультом надо уложить на спину до приезда скорой
Наталья Обрядина1

Фото: Elnur / Shutterstock / Fotodom  

Помощь окружающих способна спасти жизнь человека с инсультом и упростить его дальнейшую реабилитацию, уверяет невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская. Правила первой помощи она раскрыла «Ленте.ру».

По словам Чудинской, распознать инсульт помогает простая методика «Узнай инсульт по лицу, речи, руке». «Если человек не может ровно улыбнуться, если одна рука опускается при попытке поднять обе или если речь становится невнятной, заплетающейся, нужно действовать немедленно», — объяснила она.

Если наблюдается хотя бы один из этих признаков, врач призвала немедленно вызвать скорую помощь и обязательно запомнить точное время появления симптомов. Это поможет врачам выбрать правильную терапию, так как тромболизис эффективен только в первые 4,5 часа.

До приезда скорой помощи человека надо уложить в безопасное положение: если он в сознании — на спину с приподнятой головой, если нет — на бок, чтобы он не захлебнулся при рвоте. Также следует расстегнуть воротник, обеспечить доступ воздуха, постоянно контролировать дыхание и пульс.

Ни в коем случае нельзя давать человеку с подозрением на инсульт воду, еду или лекарства, алкоголь, кофе и энергетики, так как это может ухудшить ситуацию. Чудинская добавила, что нельзя массировать или разминать парализованные конечности — это не улучшает кровоток, но может привести к травме.

Ранее врач-кардиолог Антон Вахляев назвал способ распознать приближающийся инфаркт. По его словам, предвестником патологии может быть боль за грудиной при физической нагрузке.

