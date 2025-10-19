Рост цен на золото принес России 142 миллиарда долларов за два года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ.
Уточняется, что на 1 октября 2023 года золотых слитков имелось на 140,5 миллиарда долларов. При этом 1 октября 2025 года золотой запас увеличился до 282,1 миллиарда долларов.
Такой взлет объясняется ростом цен на дргаметаллы. Известно, что за упомянутое время они увеличись более чем в два раза — до 4,3 тысячи долларов с 1,8 тысячи долларов за тройскую унцию.
В то же время в физическом выражении запас уменьшился — на 0,2 миллиона тройских унций, или приблизительно на 6,2 тонны. Кроме того, отмечается, что доля золота в резервах на начало октября составила 39,5 процента, достигнув 431,1 миллиарда долларов.
Ранее в октябре стоимость золота вновь установила исторический рекорд. Рекордной оказалась цена в 4254,8 доллара.