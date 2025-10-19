Рост цен на золото принес России 142 миллиарда долларов за два года

Рост цен на золото принес России 142 миллиарда долларов за два года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ.

Уточняется, что на 1 октября 2023 года золотых слитков имелось на 140,5 миллиарда долларов. При этом 1 октября 2025 года золотой запас увеличился до 282,1 миллиарда долларов.

Такой взлет объясняется ростом цен на дргаметаллы. Известно, что за упомянутое время они увеличись более чем в два раза — до 4,3 тысячи долларов с 1,8 тысячи долларов за тройскую унцию.

В то же время в физическом выражении запас уменьшился — на 0,2 миллиона тройских унций, или приблизительно на 6,2 тонны. Кроме того, отмечается, что доля золота в резервах на начало октября составила 39,5 процента, достигнув 431,1 миллиарда долларов.

Ранее в октябре стоимость золота вновь установила исторический рекорд. Рекордной оказалась цена в 4254,8 доллара.