Сийярто обещал выступить на встречах Евросоюза против военной помощи Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встречах с коллегами из стран Евросоюза выступит против дальнейшей военной помощи Украине. Об этом он написал в Facebook

(запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сийярто сообщил, что понедельник, 20 октября, станет трудным днем: Совет Евросоюза по иностранным делам и Энергетический совет проведут заседания в Люксембурге.

«...Нам приходится защищать интересы Венгрии в обоих местах: в Совете ЕС по иностранным делам они хотят еще больше разжечь военную атмосферу, предоставляя украинцам еще больше денег и оружия, а в Энергетическом совете — подорвать безопасность нашего энергоснабжения, запретив закупку природного газа и нефти у России», — сказал он.

Ранее Сийярто обвинил Евросоюз в попытке сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его мнению, большинство политиков стремятся продолжить кризис на Украине.