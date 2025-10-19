Стало известно о раненых бойцах «Орлана» при атаке FPV-дрона в российском приграничье

В селе Борисовка Белгородской области были ранены четыре бойца подразделения «Орлан» во время атаки FPV-дрона, еще одного бойца спасти не удалось. Об этом стало известно губернатору российского приграничного региона Вячеславу Гладкову, подробности он привел в Telegram-канале.

Глава отметил, что бойцы выполняли боевое задание. Гладков выразил соболезнования семье погибшего.

«В Валуйскую ЦРБ доставлены трое бойцов — у всех диагностированы различные осколочные ранения ног, спины и головы. Еще один боец доставлен в Волоконовскую ЦРБ, где ему диагностированы множественные осколочные ранения рук и ног», — написал губернатор.

Он заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили по машине в Белгородской области и ранили чиновника.