Стало известно о смерти бас-гитариста Limp Bizkit

Бас-гитарист Limp Bizkit Риверс умер на 49-м году жизни

Бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс умер на 49-м году жизни. Об этом говорится в посте группы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В публикации отмечается, что Риверс был не просто бас-гитаристом — он был «настоящим волшебником».

