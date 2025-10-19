Культура
04:38, 19 октября 2025Культура

Стало известно о смерти бас-гитариста Limp Bizkit

Бас-гитарист Limp Bizkit Риверс умер на 49-м году жизни
Юлия Мискевич
Фото: Freepik

Бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс умер на 49-м году жизни. Об этом говорится в посте группы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В публикации отмечается, что Риверс был не просто бас-гитаристом — он был «настоящим волшебником».

25 сентября сообщалось, что выдающийся английский музыкант Дэнни Томпсон ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Ранее стало известно, что арубский музыкант Эвальд «Уолли» Уорнинг, известный своим международным летним хитом No Monkey, умер в пятницу утром, 19 сентября, в Мюнхене, Германия.

